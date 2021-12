Jones deve voltar a fazer exercícios leves em 15 dias

O atacante Jones foi submetido a uma cirurgia no rosto na última sexta-feira, 15, e deve voltar a fazer exercícios leves em 15 dias.

O jogador do Bahia sofreu uma lesão no triunfo por 3 a 0 diante do Bahia de Feira, no dia 27 de março, em jogo válido pela terceira rodada da segunda fase do Baianão 2011.

No lance, após marcar de cabeça o primeiro gol do Tricolor, o atacante foi atingido pelo zagueiro adversário.

Como o processo cirúrgico foi realizado com perfeição, o camisa 19 do Esquadrão deve retornar aos gramados em 45 dias.

Veja as fraturas do atleta tricolor:

