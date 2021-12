Jones cai de novo no doping e deve dar lugar a Spider

Jon Jones está fora do UFC 200, marcado para este sábado, 9. O norte-americano faria a luta principal do evento contra Daniel Cormier, mas foi flagrado novamente em um exame antidoping.

Dana White, o chefão do UFC, comunicou o caso, mas ainda não havia divulgado oficialmente - até o início da noite desta quinta-feira, 7 - o substituto de Jones. No entanto, este deverá ser o brasileiro Anderson Silva, em luta que não valerá cinturão, o que fará o combate entre Brock Lesnar e Mark Hunt passar a ser o principal do evento em Las Vegas (EUA).

Dana White não escondeu o seu descontentamento com Jon Jones, flagrado em um teste fora das competições, conduzido pela Agência Antidoping dos Estados Unidos (Usada, na sigla em inglês), que foi realizado no dia 16 de junho, já na reta final de preparação para a luta.

"Ele terá tempo para se provar inocente novamente, mas estou bem desapontado", afirmou o dono do UFC, ao lado de Jeff Nowitsky, responsável pelo programa antidoping do UFC e que também participou da entrevista coletiva para revelar o caso do astro do MMA.

"Jon Jones foi pego em um teste feito pela USADA no dia 16 de junho, no período fora de competições. A USADA cuidará de tudo para que o atleta possa ter um processo justo", acrescentou Nowitsky.

Em janeiro de 2015, Jon Jones já havia sido flagrado do antidoping, por uso de cocaína. Ele demorou muito para se pronunciar, mas garantiu que não era um viciado. Mesmo assim, ele buscou uma internação e ainda teve de cumprir suspensão.

Em entrevista, Jones se emocionou, chorou e pediu desculpas aos fãs. "Essa luta significava muito para mim. Essa situação é horrível e me machuca muito. Parece que uma das minhas amostras continha uma substância proibida, que não sei qual é. Estou devastado", afirmou.

Spider a caminho

Anderson Silva publicou nesta quinta em seu Instagram um texto de caráter automotivacional no qual indica que vai mesmo enfrentar Cormier. "Vegas, aí vamos nós!", escreveu.

A luta deve acontecer mesmo entre os meio-pesados (até 93 kg), categoria que o norte-americano detém o cinturão. Spider costuma lutar entre os médios (até 84 kg).

