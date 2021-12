Jon Jones revela querer mais de U$S 10 milhões para enfrentar Ngannou

A possível luta entre o atual campeão dos pesos pesados do Ultimate Fighting Championship (UFC), Francis Ngannou, e o ex-campeão dos meio-pesados, Jon Jones, segue rendendo assunto nas redes sociais. Em sua conta no Twitter, nesta quarta-feira, 31, o americano revelou uma reunião com o advogado da organização, Hunter Campbell, e afirmou que o valor de U$S 8 a 10 milhões seria “muito baixo” para ele realizar o combate.

“Tive uma breve reunião por telefone com o advogado do UFC, Hunter (Campbell), há alguns dias. A partir de agora, disse a ele que algo em torno de oito a US$ 10 milhões seria muito baixo para uma luta dessa magnitude. Isso é tudo o que foi discutido até agora [...] Na teoria, estou esperando para ver como vai ser a oferta deles. Realmente espero que os números não estejam perto disso”, escreveu ‘Bones’ em sequência de tweets.

Na última segunda-feira, 29, o americano teria suplicado em suas redes sociais que a organização o demitisse. A revolta se deu após as declarações do presidente da organização, Dana White, que teria sugerido a ideia de que ele estaria com medo de enfrentar o Ngannou, devido a um post que Jones havia realizado logo após o africano conquistar o cinturão onde dizia “me mostre o dinheiro”, se referindo ao valor pago pela luta entre os dois.

Segundo a sua avaliação nesta quarta, a declaração envolvendo o dinheiro teria irritado o chefe da organização e ainda sugeriu que haveria uma grande diferença no tratamento dado pelo UFC com ele, em relação ao também ex-campeão irlandês Conor McGregor. Por fim, ele revelou que considera ter sido mal pago durante boa parte de sua carreira, com bolsas na casa dos U$S 2 milhões por luta.

“Eu twittei ‘me mostre o dinheiro’ e, evidentemente, irritou o chefe. Lição aprendida. Eu sinto que se Connor (McGregor) tivesse enviado o mesmo tweet, teria tido uma noite do uísque [...] Acredito que fui muito mal pago em todos os meus 20 anos. Eu nem estou aqui reclamando disso. Eu só quero ver o futuro sendo feito certo”, revelou.

De acordo com o ex-campeão da categoria até 93 kg, o confronto entre ele o camaronês, que acabou de afivelar o cinturão dos pesados após bater Stipe Miocic no último sábado, poderia ser visto como uma das “maiores lutas possíveis de todos os tempos”.

“Todo mundo sabe que os lutadores não chegam perto do que realmente trazem quando lutam. Eu realmente não vejo qual é o grande problema de pagar o seu evento principal por uma das maiores lutas possíveis de todos os tempos. Não é nem como se eu estivesse pedindo pelo meu valor justo”, explicou Jon Jones.

