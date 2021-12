Jon Jones permanece preso até audiência nesta quinta

Detido desde terça-feira, 29, no Bernalilo County Metropolitan Detention Center, na cidade de Albuquerque, nos EUA, após receber cinco multas de trânsito, o ex-campeão do UFC Jon Jones permanecerá preso até a audiência desta quinta, 31, marcada para ocorrer no estado do Novo México. A Justiça discutirá se houve violação do termo de liberdade condicional.

O americano de 28 anos estava em condicional após confessar ter causado acidente de trânsito, no ano passado, depois de cruzar um sinal vermelho e atingir outros dois veículos. Dentro de um dos carros estava uma mulher grávida, que ficou ferida.

Jones fugiu da cena a pé, sem prestar socorro às vítimas da colisão. Ele foi condenado a 18 meses de liberdade condicional e 72 sessões de serviço comunitário.

A assessoria de Jon Jones acredita que a prisão do atleta não vai interferir na sua participação no UFC 197, em 23 de abril, quando ele tentará recuperar o cinturão dos meio-pesados contra Daniel Cormier.

adblock ativo