Jon Jones pede que UFC o demita: "Por favor, me liberem logo"

A novela envolvendo Jon Jones e o UFC ganhou mais um capítulo. Sem lutar desde o começo do ano passadao, o ex-campeão dos pesos meio-pesados escreveu na tarde desta segunda-feira, 29, em sua conta no Twitter, um breve desabafo solicitando que fosse rescindindo o seu contrato com a organização da MMA.

“Por favor, me liberem logo", escreveu ‘Bones’ em seu perfil pessoal. A mensagem publicada não durou nem sequer meia-hora no ar e foi apagada logo na sequência. A atitude de postar algo e deletar em seguida tem sido algo recorrente nas redes sociais do lutador.

As insatisfações de Jones com o UFC têm ocorrido em detrimento da abalada relação dele com o chefão da maior organização de MMA do mundo, Dana White. A última vez que o ex-campeão subiu no octógono foi em fevereiro de 2020, quando defendeu seu antigo cinturão pela 11ª vez, contra o americano Dominick Reyes, em mais uma luta controversa e que muitos marcaram vitória do desafiante.

Meses depois do combate, Jon Jones começou a flertar com uma possível aposentadoria, principalmente após ser novamente preso nos Estados Unidos, dessa vez, por dirigir alcoolizado e uso ilegal de uma arma de fogo. Além disso, Bones chegou a declarar várias vezes sua insatisfação com os valores que recebia em seu contrato.

No mesmo ano, o ex-campeão revelou que havia desistido da possibilidade de parar, mas que iria abdicar do seu cinturão para poder subir de categoria e lutar com os pesados (até 120 kg). Por conta do desejo do lutador, White chegou a afirmar que Jones enfrentaria o vencedor do duelo entre Miocic e Ngannou, ocorrido no último sábado, 27, valendo o título da categoria, que resultou no triunfo do camaronês.

Após o combate, Jones foi em suas redes sociais e escreveu “Mostre-me o dinheiro”, fazendo referência ao clássico filme “Jerry Maguire: A grande virada”. Na coletiva pós-luta, o mandatário do UFC afirmou que tinha dúvidas se o ex-campeão realmente queria aquela luta mesmo.

“Se eu fosse Jon Jones e tivesse visto essa luta em casa, eu começaria a pensar em descer para o peso-médio (risos). Eu poderia falar um dia inteiro sobre o que a frase "me mostre a grana" significa. Se você quiser essa luta, basta ligar para Hunter Campbell (diretor de negócios do UFC) agora e fechamos hoje mesmo, Jon. Basta ligar. Ngannou e Lewis é a luta a se fazer. Mas se Jon Jones realmente quiser, ele sabe o que fazer. Uma coisa é ficar twittando dizendo que ganhou peso, fez isso e aquilo. Você quer essa luta? Porque eu garanto a vocês que se ligarmos para Derrick Lewis ou para vários outros pesos-pesados, eles vão querer essa luta imediatamente. Se Jones quiser, ele sabe que a luta é dele. Francis Ngannou é o campeão mundial dos pesos-pesados. Quer enfrentá-lo? Pegue o telefone e ligue”, garantiu o chefão.

