Jon Jones pede perdão e é suspenso pelo UFC

O lutador de MMA Jon Jones pediu desculpas nesta terça-feira, 28, pelo twitter. O meio pesado se envolveu em um acidente de trânsito e fugiu sem prestar socorro à vítima, uma mulher grávida. "Tenho muito a refletir. Perdão a todo mundo que desapontei", disse Jones, no post.

Got a lot of soul searching to do. Sorry to everyone I've let down. — Jon Bones Jones (@JonnyBones) 29 abril 2015

Ainda na noite desta terça-feira, o UFC retirou o cinturão de Jon Jones e o suspendeu por tempo indeterminado, além de removê-lo do card do UFC 187, programado para 23 de maio, em Las Vegas.

Uma reunião envolvendo Jones, Dana White, presidente do Ultimate, Lorenzo Fertitta, um dos donos da organização, e Lawrence Epstein, vice-presidente executivo do UFC, selou a exclusão do atleta do evento.

O UFC divulgou um comunicado oficial sobre a situação do lutador:

"O UFC anuncia que está suspendendo Jon Jones por tempo indeterminado e retirando o seu cinturão peso-meio-pesado como resultado das violações ao código de conduta da nossa organização. Jones foi recentemente preso em Albuquerque com uma acusação de crime por fugir do local do acidente envolvendo uma pessoa ferida. Como resultado dessa acusação e de outras violações do nosso código de conduta, a organização acredita que é melhor conceder tempo ao Jones para que ele foque nas suas pendências legais.

O UFC sente fortemente que os atletas precisam seguir algumas normas dentro e fora do octógono. Embora haja um certo desapontamento nesses acontecimentos recentes, a organização continua apoiando o Jones enquanto ele estiver passando por esse processo legal.

Com essa decisão, o UFC determinou que o desafiante número um, Anthony Johnson, passa a enfrentar o terceiro colocado, Daniel Cormier, pelo cinturão dos meio-pesados no UFC 187, dia 23 de maio, em Las Vegas".

