Jon Jones alega não ser usuário de drogas

Flagrado no exame antidoping por uso de cocaína, o campeão do meio-pesado do UFC, o norte-americano Jon Jones, disse ao canal FoxSports1 que não é usuário de drogas.

"É uma situação muito constrangedora. Não sou viciado em cocaína de jeito nenhum, nem usuário frequente. Apenas tomei uma decisão muito idiota", alegou o lu-tador. O UFC resolveu mul-tá-lo em US$ 25 mil (cerca de R$ 65 mil) por Jones ter violado o código de conduta da organização.

