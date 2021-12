Joia da Princesa recebe Fluminense e Murici-AL pela Série D

Depois de um ano de espera, a torcida tricolor pode festejar. Com gramado e estruturas reformadas, o Joia da Princesa vai reabrir neste domingo, 19, na partida entre Fluminense de Feira e Murici-AL, pela 2ª rodada da Série D. A expectativa é de estádio lotado para o jogo das 16h.

Desde a final da 2ª divisão do Campeonato Baiano no ano passado, o Touro do Sertão vinha jogando longe de casa. Mesmo assim, o time vem com bons resultados e espera melhorar com a força da torcida. Além do acesso, o Flu foi campeão da Copa Governador do Estado e fez boa campanha no Baianão, com uma das melhores defesas do torneio.

"A gente tem percebido grande expectativa por parte da torcida. O estádio está bonito, com pintura recente, acredito que vai ser uma linda festa", afirmou Gerinaldo Costa, presidente do clube. A reforma, realizada pela prefeitura local, foi orçada em R$ 1,7 milhão.

O retorno do Joia chega num momento importante. De volta à Série D após seis anos, a equipe, única do interior a conquistar dois títulos baianos, tenta repetir a boa campanha de 2010, quando avançou para a 2ª fase. Na 1ª rodada, o Flu de Feira arrancou um empate já no final, contra o Sergipe.

Em campo, o técnico Arnaldo Lira deve manter o time titular da estreia, que contou com a base dos atletas que disputaram o Baiano e reforços como Rafael Granja, ex-Vitória da Conquista, autor do gol do empate contra o Sergipe. A expectativa é estejam à disposição novos contratados: o lateral esquerdo Deca, o meia Bruninho, o zagueiro Eduardo e o atacante João Neto, campeão baiano pelo Bahia de Feira em 2011.

O adversário na reabertura do Joia é estreante em campeonatos nacionais. Entretanto, no jogo de estreia, o Murici surpreendeu e venceu o Campinense, atual vice-campeão da Copa do Nordeste e campeão paraibano, por 1 a 0.

Impacto financeiro

Sem seu estádio, situação compartilhada por diversos clubes baianos neste ano, o Flu alternou seu mando de campo entre Riachão de Jacuípe e Pituaçu. Devido à distância, a equipe só não teve prejuízo em partidas contra a dupla Ba-Vi.

"Para os times do interior, que têm patrocínio pequeno, jogar em casa com bom público pesa muito. Conclamamos o torcedor a fazer sua parte", comentou Costa.

Além de diversos pontos de venda na cidade, o Flu colocou carros de som circulando na cidade para anunciar a partida. "Vai ser o nosso reencontro com a grande torcida tricolor. Vamos fazer uma grande festa", afirmou Mizael Freitas, diretor do clube.

Juazeirense e Galícia jogam fora de casa

Contra o Altos, no Piauí, a Juazeirense tenta voltar a pontuar depois do empate na estreia. O Cancão contará com os reforços de Jefferson, ex-Fla de Guanambi, e Thiago Chitão, ex-Jacobina. Já o veterano atacante Clodoaldo ainda busca a forma ideal. O Galícia, que perdeu na estreia, visita o Globo-RN. Os dois jogos começam às 17h.

