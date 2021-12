Joia baiana parte para SP e reafirma carência local

O garoto Felipe Queirós, de 16 anos, personifica um sentimento altamente ambíguo para a Bahia. Por um lado, orgulho de ver surgirem baianos que são joias do esporte. Por outro, dor em constatar que o estado não tem estrutura para manter esses atletas e, assim, os perde para centros mais desenvolvidos.

O fato é que Felipe está de mudança para o estado de São Paulo, onde integrará as equipes de base do Bauru, um dos principais clubes do país e que joga a NBB, a liga nacional de basquete. Ele se apresenta ao novo time em 19 de janeiro.

O adolescente baiano foi uma das grandes revelações do Campeonato Brasileiro de Seleções Sub-17 de 2014, disputado em novembro. Na competição, ele foi eleito para o quinteto ideal.

"Gildásio Campos, meu treinador, vinha me preparando para fazer um teste no Bauru. Assim que acabou o Brasileiro de Seleções, representantes do Bauru me procuraram para fazer o convite. Na hora, tomei um susto: 'É sério que isso está acontecendo?'. Eu queria um teste no Bauru e, de repente, chegam até mim para dizer que eu já estava contratado!", relembrou o atleta, que chega a São Paulo por mérito próprio na mesma medida em que deixa a Bahia por demérito do estado.

"Não há estrutura na Bahia. O Bauru também está acertando para levar José Carlos Júnior, um pivô de bom potencial. Salvador não tem um ginásio de grande nível. O de Cajazeiras é bem-vindo, mas não atende as demandas do estado. Em Bauru, uma cidade 10 vezes menor, esses garotos vão jogar em grande ginásios e com atletas de ponta", comentou Campos.

O técnico viveu situação semelhante com Isabela Ramona, que deixou sua equipe no clube Asbac aos 13 anos e foi para o Rio de Janeiro. Hoje, aos 19, integra a seleção principal.

"Veja esses garotos aqui", apontou Campos para uma turma na faixa de 12 anos para a qual estava dando aula na hora. "São 15 meninos que nunca tiveram a chance de disputar um jogo. Não temos campeonatos organizados. Você sabe quantas partidas nossa equipe sub-17 do Asbac, com Júnior e Felipe, disputou no Baiano de 2014? Só quatro! Na estreia, vencemos por 109 a 7. Não há como manter a motivação dessa garotada", desabafou o treinador.

Euforia

Distanciando-se dos problemas, Felipe declarou: "Sei que minha família vai sentir minha falta. Minha mãe até era contra eu ir embora. Mas estou eufórico. O Bauru vai me dar a chance que eu sempre sonhei, me vejo no futuro atuando na Europa".

O clube paulista oferecerá ao baiano uma ajuda de custo, moradia, equipe multidisciplinar e pagamentos dos estudos.

"Felipe é uma das grandes revelações do país e existe um forte projeto no Bauru de formar atletas de nível internacional. Em Salvador, ele treinava duas vezes por semana e jogava quatro partidas por ano. Lá, além da estrutura, ele terá 40 partidas por ano e treinará duas vezes por dia. Isso com os melhores atletas do país. Se mantiver o foco, alcançará todos os seus objetivos", contou Campos.

