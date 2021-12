Johnny Dumfries, ex-companheiro de Senna na Lotus, morre aos 62 anos

O britânico Johnny Dumfries, vencedor das 24 Horas de Le Mans e ex-companheiro de equipe de Ayrton Senna na Lotus, morreu aos 62 anos de uma doença curta, anunciou sua família nesta segunda-feira.

Nascido com o nome John Crichton-Stuart, 7º Marquês de Bute, uma ilha escocesa de 120 km² e 6.000 habitantes onde fica o castelo de sua família, Dumfries decidiu correr sob um pseudônimo para esconder seu perfil aristocrático.

Muito talentoso ao volante, ele venceu o campeonato britânico de Fórmula 3 em 1984 e depois fez testes pela Ferrari em 1985. Mais tarde, se juntou à equipe Lotus da F1 como companheiro do então jovem brasileiro Ayrton Senna.

Ele deixou a escuderia no final da temporada de 1986 em que havia completado GPs em apenas seis ocasiões, com o melhor resultado sendo um 5º lugar na Hungria, enquanto que Senna já se mostrava muito eficiente.

Dumfries então se voltou para as corridas de resistência e venceu as prestigiosas 24 Horas de Le Mans em um Jaguar, em 1988, ao lado de Andy Wallace e do holandês Jan Lammers.

O nome Dumfries, escolhido como pseudônimo pelo piloto, é de uma pequena cidade no sudoeste da Escócia, no coração do condado de Dumfries and Galloway.

