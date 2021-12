Joguei na Seleção quando só tinha lateral bom, diz ex-Bahia

A lateral direita não lembra fartura de qualidade hoje em dia. Porém, a situação era diferente na década de 80. O Brasil contava com grandes nomes para a posição, o que dificultava ainda mais para os atletas que jogavam no Nordeste. Mesmo assim, Roberto da Silva Pinheiro, o Zanata, jogou tanta bola na ala do Bahia, que foi convocado para a Seleção.

"Fui um vencedor. Jogar na Seleção Brasileira é o máximo para um atleta, e eu consegui na época que só tinha lateral bom. Tinha o Jorginho, do Flamengo, campeão da Copa de 94, tinha o Luis Carlos Winck, do Inter, além de vários outros", lembrou Zanata, que fez sete jogos pelo Brasil, passou por vários clubes do País e se tornou ídolo no Bahia.

O ex-atleta, que pendurou a chuteira aos 33 anos, é treinador do Fluminense de Feira, que joga a Copa Estado - no início do ano, ganhou 12 pontos de 15 e salvou o Touro do Sertão da queda no Baiano. Mesmo com o sucesso, prefere a época de jogador: "Era bem melhor, não tem comparação. A adrenalina é maior. O treinador tem muita responsabilidade".

No Bahia, Zanata jogou de 86 a 88 e fez muito sucesso. "O Cláudio Adão vinha em situação difícil, mas chegou aqui [Bahia] e foi artilheiro. Vários jogadores fizeram muitos gols por mim. A bola não era alçada na área, era alçada na cabeça deles. Tinha uma jogada de lateral muito perigosa também", vibrou Zanata, que viveu um dos momentos mais marcantes em 86, quando o Bahia venceu o Santos por 3 a 0: "O Gilberto Sorriso não deixava eu cruzar, mas fiz embaixada, meti por trás dele e o Sandro fez o gol".

Clube que defendeu:

Bahia - jogou na Catuense e no Bahia

Rio de Janeiro - Defendeu Botafogo, Fluminense e Flamengo

São Paulo - Atuou no Palmeiras e na Portuguesa

Minas Gerais - Jogou pelo Atlético-MG

Maranhão - Moto Club

Portugal - Sporting

Espanha - Betis



