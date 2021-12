Jogos Olímpicos de Tóquio sofrem corte de R$ 1,5 bilhão no orçamento

Na tentativa de readaptar o evento ao momento atual, o Comitê Organizador dos Jogos Olimpicos de Tóquio, no Japão, anunciou na manhã desta quarta-feira, 7, um corte de R$ 1,5 bilhão no orçamento do evento.

"Desde o início discutimos como poderíamos cortar custos. O COI tem a Agenda 2020, e basicamente usamos esse novo modelo de organizar os Jogos. Há gastos impossíveis de reduzir, mas tivemos que simplificar nossa operação dos Jogos. Quase não havia extras, mas tivemos que simplificar ainda mais", informou a organização do evento.

Com a mudança, a previsão é de uma economia de cerca de 2,5% no valor previsto anteriormente. Um novo orçamento será divulgado pelo comitê no mês de dezembro.

adblock ativo