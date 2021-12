Jogos Indígenas: evento tem objetivo de unir comunidades baianas

Se não estivesse trajado com uma enorme saia de sisal, rosto e corpo todo pintado, cocar na cabeça e uma lança na mão, o cacique Raimundo Notato, da comunidade indígena do São Francisco, da etnia Tuxá, localizada em Rodelas, norte da Bahia, poderia ser confundido facilmente com algum turista nordestino.

Mas por trás do sotaque carregado de “gente do norte” está alguém que luta pela manutenção das tradições e que viajou 1.093 km, feitos em mais de 15 horas, para Santa Cruz Cabrália, a 727 km de Salvador, no extremo sul da Bahia, onde ocorre a 11ª edição dos Jogos Indígenas.

Apesar das doze modalidades nos Jogos, das quais participam homens e mulheres, o objetivo maior do evento é a interação entre as diversas etnias que existem na Bahia – 14 ao todo.

E Raimundo Nonato fez sua viagem justamente para isso: fazer com que seu povo, sobretudo os mais jovens, mantivesse contato com outras etnias e dessem continuidade às tradições.

“Precisamos estar cada vez mais unidos à tradição do índio. Se não for feito isso, a tendência é perder tudo. Já quase perdemos nossa língua, não se vê mais ninguém falar o idioma indígena nas aldeias, só os mais velhos. Então esse encontro é para mostrar a eles como nossos parentes vivem, o que fazem, o que usam. Aqui trocamos conhecimento e bens materiais”, disse o cacique, que trouxe 14 indios Tuxás ao evento.

Dos cerca de mil índios que estão nos Jogos, pelo menos 300, segundo a organização do evento, são de outras etnias, como Quiriri, Caimbé, Tupinambá e Pataxó Hã-hã-hãe. Vieram de Buerarema, Ilhéus, Euclides da Cunha e Pau Brasil.

No extremo sul da Bahia vivem cerca de 25 mil índios Pataxós, que são maioria nos Jogos, e cuja origem remonta à Jaqueira, a mais turística das aldeias do sul do estado.

Competir é o que vale - “Aqui, quem ganha alguma coisa em primeiro é mais festejado dentro de sua comunidade, mas, como um todo, o que vale é a participação no evento. Nós valorizamos mais o encontro dos povos indígenas”, disse um dos organizadores, o cacique Aruã, da comunidade de Coroa Vermelha, onde vivem 5 mil índios Pataxós.

Por ser realizada na praia de Coroa Vermelha, um dos locais mais turísticos da Costa do Descobrimento, os Jogos tornam-se uma atração a mais para quem vai lá em busca de descanso.

“Estou achando ótimo. É uma grande oportunidade de conhecer a cultura indígena. As pinturas deles são muito bem feitas”, disse o turista Aurélio de Lima, de Sabará-MG.



Animação e muita gritaria das ‘jocanas’ nas competições - Nos Jogos Indígenas, a cada ação dos competidores, as torcidas, compostas em sua imensa maioria pelas jocanas (mulheres no idioma pataxó), soltavam seus gritos de guerra, seguidos das animadas músicas tradicionais de cada etnia.

As índias Aniená, 15, e a sua colega Eyhná, de 14 anos, ambas da comunidade indígena Pataxó da Jaqueira, aguardavam a hora de jogar futebol, e enfeitadas dos pés à cabeça, com colares, brincos, pulseiras, argolas, não sabiam ao certo se riam ou se vibravam com as errôneas flechadas e arremessos de tacape.

Às vezes faltava força, às vezes mira. “É uma brincadeira só isso aqui. A gente se diverte muito”, diz a jovem Eyhná.

A maioria das modalidades dos jogos não é mais praticada nas comunidades indígenas. A exemplo do arco e flecha, já que os índios não podem mais caçar devido às leis ambientais.



