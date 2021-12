Jogos escolares: seletivas definem representantes da Bahia

Já estão definidas as equipes baianas, masculinas e femininas, que vão disputar os Jogos Escolares da Juventude do Comitê Olímpico Brasileiro (COB) e que reunirá estudantes de todo País, entre 7 e 16 de novembro, em Belém (PA).

Nas seletivas para esportes coletivos, realizadas em Salvador, o Colégio Integral teve o melhor desempenho, classificando as duas equipes de futsal, no masculino e feminino, e ainda os times femininos de vôlei e basquete.



Já o Colégio Salesiano, levará as equipes masculina e feminina de handebol, enquanto o Colégio Módulo vai com o vôlei masculino, e o Antônio Vieira, o basquete masculino. O evento contará com estudantes de 15 a 17 anos, também no atletismo, basquete, ciclismo, ginástica rítmica, judô, natação, tênis de mesa e xadrez.

