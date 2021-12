Jogos desta sexta definem mais dois semifinalistas da Copa América

As partidas da Copa América desta sexta-feira, 28, definem mais dois semifinalistas do torneio continental. Às 16h, a Argentina enfrenta a Venezuela, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Mais tarde, às 20h, na Arena Corinthians, em São Paulo, será a vez de Colômbia e Chile disputarem mais uma vaga. Agora, os jogos são eliminatórios.

Com dois títulos mundiais (1978 e 1986) e 14 títulos sul-americanos (sendo o último em 1993), a tradicional equipe argentina enfrenta a Venezuela, que nunca conquistou uma Copa América e é a única seleção membro da Conmebol (Confederação Sul-Americana) que nunca participou de uma Copa do Mundo, mas que tem mostrado evolução no futebol.

Nos últimos quatro confrontos, desde 2016, foram dois empates e uma vitória para cada equipe. O jogo mais recente foi um amistoso em Madri (Espanha) em março deste ano, em que a Venezuela venceu por 3 a 1.

A Argentina se classificou em segundo lugar no grupo B da Copa América, depois de uma derrota de 2 a 0 para a Colômbia, um empate de 1 a 1 com o Paraguai e uma vitória de 2 a 0 sobre o Catar (seleção asiática convidada).

Já a Venezuela terminou em segundo lugar no grupo A, com uma campanha melhor que a Argentina: dois empates sem gols com Brasil e Peru e uma vitória de 3 a 1 sobre a Bolívia.

No segundo jogo de hoje, os chilenos, que conquistaram as duas últimas edições da Copa América (2015 e 2016), enfrentam a Colômbia, que tem um título continental (2001).

As duas seleções não se enfrentam desde novembro 2016, quando empataram em 0 a 0 pelas eliminatórias da Copa do Mundo da Rússia. Em um jogo em junho daquele ano, os chilenos haviam vencido os colombianos por 2 a 0 na semifinal da Copa América do Centenário.

O Chile se classificou em segundo lugar do grupo C, depois de duas vitórias (4 a 1 sobre a seleção convidada Japão e 2 a 1 sobre o Equador) e uma derrota de 1 a 0 para o Uruguai. Já a Colômbia teve uma campanha melhor: terminou em primeiro no grupo B, com três vitórias (2 a 0 sobre a Argentina, 1 a 0 sobre o Catar e 1 a 0 sobre o Paraguai).

