Jogos de ida e volta das quartas de final da Champions entre Porto e Chelsea serão em Sevilha

Os jogos de ida e volta das quartas de final da Liga dos Campeões entre Chelsea e Porto serão disputados em Sevilha, na Espanha, devido às restrições sanitárias relativas à covid-19 entre Portugal e o Reino Unido, anunciou o clube português nesta terça-feira.

"A Uefa confirmou que as duas quartas de final da Liga dos Campeões entre Porto e Chelsea serão disputadas no estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilha", informou a equipe portuguesa em um comunicado divulgado em seu site oficial.

A partida de ida contra o Porto, em casa, será no dia 7 de abril, enquanto o segundo jogo vai ocorrer seis dias depois, em 13 de abril.

"A Uefa agradece ao Porto e ao Chelsea pelo apoio e estreita cooperação, assim como à Federação Portuguesa de Futebol, à Federação Inglesa, à Federação Espanhola e ao Sevilla FC pela sua ajuda e acordo na organização dos jogos", afirmou a entidade que comanda o futebol europeu em um comunicado.

O governo português prorrogou na segunda-feira a suspensão dos voos com o Reino Unido até 15 de abril para limitar a disseminação de novas variantes da covid-19.

Existem exceções previstas para emergências médicas ou para residentes dos dois países, mas não para atletas de alto nível.

Pelo mesmo motivo, a seleção portuguesa, que conta com muitos jogadores em clubes ingleses teve de disputar na semana passada a partida das Eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar-2022, contra o Azerbaijão (vitória por 1 a 0), na cidade italiana de Turim.

Na ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, diante do Atlético de Madrid, o Chelsea precisou disputar o duelo em Bucareste, devido às restrições sanitárias então existentes entre Espanha e Reino Unido, antes de jogar a partida de volta em seu estádio em Londres um mês depois.

No ano passado, a Uefa teve de remodelar a Liga dos Campeões estabelecendo pela primeira vez uma fase final que reuniu as últimas oito equipes em um torneio em Portugal com quartas e semifinais em jogo único, antes da final, vencida pelo Bayern de Munique contra o PSG (1-0).

