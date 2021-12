Jogos das oitavas da Copa Sul-Americana são definidos

Os duelos das oitavas de final da Copa Sul-Americana já estão definidos. A Confederação Sulamericana de Futebol, Conmebol, divulgou nesta sexta-feira, 26, as datas e horários dos confrontos. Quatro times brasileiros, sendo dois baianos, seguem na disputa: Bahia, Vitória, São Paulo e Goiás.

O primeiro time a jogar representando o brasil será o São Paulo, que enfrenta na próxima terça-feira, às 20h30, no Morumbi, o Huachipato, do Chile. A segunda partida entre os times acontecerá no próximo dia 15, às 19h30, em Talcahuano, no Chile.

Em seguida, o Bahia disputa com o Universidad César Vallejo, do Peru, na Arena Fonte Nova, no próximo dia 1º, às 19h30. O segundo confronto do tricolor baiano acontecerá em Trujillo, também no dia 15, às 22h.

O Goiás, que foi vice-campeão da Sul-Americana de 2010, encara o Emelec também no dia 1º, às 22h, em Guayaquil, no Equador. No dia 15, também às 22h, o time recebe os equatorianos no Serra Dourada. Já o Rubro-Negro baiano encara o Atlético Nacional em Medellin, na Colômbia, na próxima quarta-feira, às 22h, e faz o jogo da volta em Salvador, no dia 16, às 19h15.

