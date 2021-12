Jogos das oitavas da Champions são disputados em meio a temor do coronavírus

A Liga dos Campeões volta a ser disputada esta semana com o coronavírus como protagonista. O Valencia tem uma missão difícil contra o Atalanta em casa, enquanto o Tottenham de Mourinho espera reagir após a derrota em Londres contra o Leipzig, nos dois primeiros duelos das oitavas de final.

O estádio de Mestalla, em Valencia vai receber na terça-feira, 10, o primeiro jogo da Champions que será fechado ao público. Na maior competição europeia de clubes, Valencia e Atalanta não terá cânticos nem bandeiras das torcidas. Na quarta-feira, 11, a mesma situação será vivida no Parque dos Príncipes, no duelo entre PSG e Borussia Dortmund.

As autoridades espanholas tomaram essa decisão devido à "ampla presença de torcedores que viriam das áreas de risco", com o norte da Itália sendo uma das regiões mais afetadas pela epidemia.

Mas, com ou sem público, o sonho de avançar às quartas parece complicado depois da derrota de 4 a 1 no jogo de ida, com dois gols do zagueiro holandês Hans Hateboer. A equipe de Bergamo tem então tudo a seu favor para continuar fazendo história em sua primeira participação na Liga dos Campeões.

Em Leipzig, na Alemanha, o outro jogo de terça-feira será a princípio realizado com mais normalidade. E, por sua vez, a partida é mais imprevisível, já que o Tottenham, atual vice-campeão da Liga dos Campeões, chega à cidade alemã com apenas um gol de desvantagem.

Liga Europa

O jogo entre Sevilla e Roma, de ida das oitavas de final da Liga Europa, será disputado na próxima quinta-feira sem público no estádio Ramón Sánchez Pizjuán devido à epidemia do novo coronavírus, informou o clube andaluz nesta segunda-feira.

"O jogo entre o Sevilla FC e o AS Roma, que corresponde à primeira etapa das oitavas de final da Uefa Europa League, será disputado na quinta-feira às 18h55 (14h55, pelo horário de Brasília) a portões fechadas", afirmou o clube espanhol em um comunicado.

"A medida foi acordada pelo Conselho Interterritorial do Sistema Nacional de Saúde, coordenado pelo Ministério da Saúde e pelo Ministério da Saúde e Famílias", afirmou o texto.

O clube justificou a medida "com o objetivo de preservar a segurança do torcedor para conter o contágio com o COVID-19".

A Espanha anunciou nesta segunda o fechamento de escolas em áreas com mais infecções pelo novo coronavírus, incluindo a região de Madri, depois que o número de infectados dobrou para 1.204 pessoas com 28 mortes.

