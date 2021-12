Jogos da sexta rodada do Campeonato Carioca serão fora da capital

Os locais de realização dos jogos da sexta rodada do primeiro turno do Campeonato Carioca foram alterados na noite de terça-feira, 23, pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj), que seguiu o decreto municipal com restrições severas e isolamento social a partir da próxima sexta, 26, até 4 de abril, para tentar conter a disseminação do novo coronavírus (Covid-19) na capital.

Algumas partidas estavam inicialmente programadas para ocorrer nos estádios do Maracanã, São Januário e Nilton Santos, mas apenas atividades essenciais poderão funcionar na cidade do Rio durante os dez dias de lockdown (fechamento completo).

Em nota oficial, a Ferj disse que, posteriormente, definirá as novas praças esportivas onde ocorrerão os duelos da sétima rodada.

