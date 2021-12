Jogos da Juventude: Seleção da Bahia soma 5 medalhas

Estudantes baianos fazem bom papel nos Jogos Escolares da Juventude, etapa de 12 a 14 anos, que começou no dia 5 deste mês e terminará no sábado, em Natal (RN). Eles já têm cinco medalhas na natação (um ouro, uma prata e dois bronzes) e uma prata no judô.

Principal destaque até agora, o nadador Pedro Henrique, de 14 anos, conquistou o ouro nos 200 m medley, com o tempo de 2min21s83, e com isso o índice para disputar o Sul-Americano pela Seleção Brasileira.

