Jogos adaptados são tema de oficina para professores

Professores de Educação Física participam nesta sexta-feira, 29 e sábado, 30, de uma série de oficinas com o objetivo de capacitar os profissionais a instruir pessoas com deficiência na prática desportiva.

Técnicos, voluntários e estudantes também participam da série Clínicas e Jogos de Esportes Adaptados", organizada pela Federação Baiana de Desporto de Participação (FBDPAR) e a Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb).

No domingo, 1º, uma caminhada será realizada entre a Boca do Rio e o Jardim de Alah, na orla de Salvador.

A programação visa aumentar o número de deficientes praticando atividades esportivas na Bahia e, com isso, fomentar a preparação para competições estaduais, nacionais e internacionais.

No mês de novembro as capacitações ocorreram em São Francisco do Conde, Riachão do Jacuípe e Itabuna. Em Salvador, as aulas de esporte adaptado ministradas nas oficinas foram de goalball, futebol de 5, altetismo, handebol e futebol de salão.

