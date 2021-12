Jogos Abertos do Interior terão finais neste fim de semana

A cidade de Itabuna será sede das partidas finais dos Jogos Abertos do Interior (JAI), disputadas entre sexta-feira, 22, e domingo, 24. Os confrontos serão disputados na Vila Olímpica do município, com abertura oficial às 19h, com o desfile das equipes e a escolha da Garota JAI 2013.

Pouco antes, às 16h, as seleções femininas de basquete de Feira de Santana e Caetité já entram em quadra na disputa pela taça do torneio.

As equipes classificadas em três zonais vão disputar as modalidades de futsal, vôlei, handebol e basquete (com times masculinos e femininos).

Disputarão da final as cidades de Brumado, Caetité, Capim Grosso, Conceição do Coité, Cruz das Almas, Eunápolis, Feira de Santana, Guaratinga, Ibirapuã, Irecê, Itaberaba, Itabuna, Jacobina, Juazeiro, Lençóis, Luís Eduardo Magalhães, Porto Seguro, Presidente Dutra e Seabra.

Copa Cosisal de Futebol Sub-17

No próximo domingo, 24, acontece também os jogos de ida semifinal da Copa Cosisal de Futebol Sub-17. Depois de duas fases classificatórias, as equipes de Araci, Valente, Teofilândia e Pé de Serra se enfrentam em busca de uma vaga na final.

O time de Araci, primeiro colocado no Grupo F, vai enfrentar o Pé de Serra, que foi segundo no Grupo G. Já Teofilândia, também primeiro, mede forças com Valente. Os dois jogos estão marcados para às 15h30, nos estádios de Pé de Serra e Valente.

As partidas de volta estão marcadas para o dia 1º de dezembro.

adblock ativo