Jogo Vitória x Goiás é adiado por causa das chuvas

O jogo entre Vitória e Goiás, que aconteceria no Estádio Manoel Barradas (Barradão), na quarta-feira, 14, às 21h50, pela primeira partida das oitavas de final da Copa do Brasil, foi cancelado por causa das fortes chuvas que atingiram a capital baiana desde o começo da manhã.

O confronto foi transferido para quinta, 15, às 21h. O gramado do Barradão ficou completamente alagado, segundo as informações do clube rubro-negro.

A CBF autorizou a transferência da partida após pedido do presidente da Federação Baiana de Futebol (FBF), Ednaldo Rodrigues, que foi alertado pela diretoria do Vitória sobre as péssimas condições do campo. O trio de arbitragem vistoriou o local e confirmou o adiamento.

Dúvida - Para o duelo no Barradão, a única dúvida é quem entra no lugar do suspenso Uelliton. Fernando é o mais cotado, apesar de Renato e Neto Berola correrem por fora.

Já o capitão Ramon, que sentiu um desconforto muscular depois da partida contra o Camaçari, no último domingo, pelas semifinais do Baianão, estará entre os titulares. O atacante Júnior também retorna à equipe após ficar fora da última partida do Leão.

VITÓRIA X GOIÁS



Vitória - Viáfara; Nino Paraíba, Reniê, Wallace e Egídio; Vanderson, Fernando, Bida e Ramon; Elkeson e Júnior. Técnico: Ricardo Silva.

Goiás - Harley; Fábio Bahia, Ernan, Rafael e Wellington Saci; Túlio, Rithelli, Amaral (Romerito) e Mateus; Rafael Moura e Everton Santos. Técnico: Jorginho.

Local: Barradão, em Salvador, às 21h50.

Árbitro: Célio Amorim.

Assistentes: Marco Antônio Martins e Angelo Rudimar Bechi (trio de Santa Catarina).

