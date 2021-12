Jogo ‘interminável’ dá vaga para Juazeirense contra Sport na Copa do Brasil

A Juazeirense estava perto de conseguir uma classificação histórica contra o Sport, nesta quarta-feira, 10, no estádio Adauto de Moraes. O Cancão de Fogo vencia a partida por 3 a 2 quando, aos 50 minutos do segundo tempo, quando o gerador local parou de funcionar. A partida ainda chegou a ser reiniciada, 25 minutos depois, porém não demorou mais que dois minutos para os refletores desligarem novamente.

Diante da situação, o árbitro ainda tentou retomar com as condições presentes, mas os jogadores do Sport se recusaram a continuar e o jogo foi encerrado. De acordo com o primeiro artigo 22 do Regulamento Geral de Competições, a partida interrompida por falta de iluminação após os 30 minutos do segundo tempo é encerrada e o placar se mantém, caso nenhum dos clubes envolvidos tenha responsabilidade por isso.

O Sport ainda pode recorrer no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, para tentar provar má fé da Juazeirense. Por ora, o Cancão está na segunda fase da Copa do Brasil, e por isso deve receber R$ 675 mil da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Por participar da fase inicial, o clube do interior baiano já tinha a quantia de R$ 560 mil no bolso.

Dentro de campo, o jogo foi emocionante. Kesley abriu o placar com dois minutos de jogo. Ronaldo e Mikael viraram para o Leão da Ilha ainda no primeiro tempo. Na etapa final, porém, Clebson e Dedé fecharam o placar.

*Sob supervisão do editor interino Rafael Tiago Nunes

