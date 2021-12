Jogo entre Juazeirense e Jacobina terá duelo de artilheiros

Pelos duelos de ida do mata-mata do Baianão neste domingo, 20, a Juazeirense recebe o Jacobina, em Petrolina (PE), pelas quartas de final. Já no Torneio da Morte, o Vitória da Conquista vai a Ilhéus pegar o Colo Colo, enquanto a Jacuipense joga diante de sua torcida contra o Feirense. Todas as partidas começam às 16h.

Após ter sua estreia no Adauto Moraes adiada novamente, a Juazeirense se muda para a cidade vizinha e pernambucana confiante em bater o Jegue da Chapada. O jogo terá o confronto de dois dos três artilheiros do campeonato. Nino Guerreiro, da equipe da casa, e João Neto, da visitante, marcaram quatro gols.

O outro goleador do Baianão estará em Riachão de Jacuípe. Orobó também balançou as redes quatro vezes e neste domingo luta para dar à Jacuipense a primeira vitória na competição. Também na luta contra o rebaixamento, o Vitória da Conquista chega a Ilhéus motivado por boas lembranças: na última rodada da 1ª fase, bateu o Colo Colo em casa por 4 a 1.

No mata-mata, os times que jogam a volta em casa possuem a vantagem do empate ao final dos 180 minutos.

