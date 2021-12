Jogo do Vitória no sábado tem mudança no horário

A CBF alterou nesta terça-feira, 30, o horário do jogo entre Fluminense e Vitória, a ser realizado no próximo sábado, no Maracanã. A partida, antes marcada para as 9h da noite, será disputada às 6h da noite, com três horas de antecedência.

O motivo é que o estádio carioca vai receber o clássico Flamengo x Botafogo no dia seguinte (domingo), e o efetivo da Polícia Militar precisa de um tempo maior de descanso entre os jogos.

Em campo, problemas: com desconforto muscular, Willian Farias e Pisculichi não participaram das atividades desta terça. Poupado na segunda-feira, Cleiton Xavier treinou normalmente. A assessoria confirmou que Farias recebeu sondagens do São Paulo, e André Lima, da Ponte Preta, mas negou que existam propostas concretas.

Ocupando a 17ª posição na tabela, o Vitória busca o seu primeiro triunfo na Série A e, consequentemente, o primeiro gol na competição. Em fase distinta, Fluminense está na 7ª colocação do Brasileirão com seis pontos. Antes do jogo contra o time baiano, o tricolor decide vaga na Copa do Brasil contra o Grêmio, nesta quarta, 31.

