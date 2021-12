Jogo do Brasil tem Pelé e Gisele Bündchen na torcida

O amistoso entre Brasil e Portugal, no Gillette Stadium, em Boston, nos Estados Unidos, foi muito mais que futebol. Foi um show de entretenimento, recheado de ações de marketing. Antes da partida, Pelé e Eusébio foram homenageados no gramado como representantes históricos das duas equipes. Os dois foram aplaudidos pelo estádio, praticamente dividido entre portugueses e brasileiros.

Em seguida, o cantor sertanejo Michel Teló entrou no gramado e mostrou que seus sucessos já chegaram aos Estados Unidos. Seus hits foram acompanhados em coro por brasileiros e portugueses.

Ao longo do primeiro tempo, a top model Gisele Bündchen frequentou o camarote da Gillette, patrocinadora oficial da seleção brasileira, e participou da gravação de um comercial de tevê. Gisele ainda se encontrou com Pelé para finalizar uma ação de marketing da patrocinadora. Tom Brady, jogador de futebol americano e marido da brasileira, também participou do evento.

Bem-humorado e espirituoso, Pelé roubou a cena e usou o capacete de Tom Brady. "Eu não conseguiria fazer nenhum gol com esse capacete", brincou o melhor jogador de todos os tempos. Com compromissos em Nova York, os três não permaneceram no estádio para o segundo tempo do jogo.

