Jogo do Brasil em Salvador tem ingressos a partir de R$ 30

Com preços que variam de R$ 30 a R$ 300, os ingressos do jogo Brasil x Peru em Salvador vão começar a ser vendidos domingo, 1º, no site da na Arena Fonte Nova. Na internet, estarão disponíveis apenas os ingressos de inteira. Os de meia-entrada, só começarão a ser vendidos no dia 8, nas bilheterias do estádio.

Todo o anel superior (3º anel) terá o valor de R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira). Já para os anéis intermediário (2º anel) e inferior (1º anel) será cobrado R$ 60 (meia) e R$ 120 (inteira). Os torcedores ainda terão à disposição o Lounge Premium, com valor de R$ 200, e os camarotes, ao preço de R$ 300 por pessoa.

Brasil e Peru vão se enfrentar no dia 17 de novembro, em partida válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018, na Rússia.

