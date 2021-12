Jogo de volta da final do Baianão feminino será transmitido pela TVE

Os amantes do futebol poderão acompanhar, neste domingo, 15, às 10h (horário da Bahia) a grande final do Campeonato Baiano de futebol feminino na televisão. A TVE vai transmitir o duelo de volta entre Vitória x Juventude ao vivo, no Barradão, em Salvador.

Em busca do primeiro título estadual de sua história, as Leoas do Vitória vão entrar em campo com uma mão na taça. Isso porque no primeiro jogo da final, realizado no último domingo, 8, o time aplicou uma goleada de 6 a 0 no Juventude, no estádio Edvaldo Flores, em Vitória da Conquista.

A final também poderá ser assistida pelo portal do Irdeb.

adblock ativo