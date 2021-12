Jogo de basquete acaba com briga generalizada de torcedores

Torcedores que acompanhavam a partida entre Levski Sofia e Partizan Belgrado, pela Liga Adriática de basquete, na Europa, transformaram o campo em um ringue de batalha no último sábado, 16. Uma briga generalizada entre os espectadores interrompeu o jogo.

A torcida invadiu a quadra no fim do primeiro quarto, quando o Partizan ganhava a partida por 21 a 14. Os jogadores ficaram no meio da confusão e o jogo foi suspenso por falta de segurança.

Briga generalizada no basquete europeu

adblock ativo