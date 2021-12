Jogadores passam mal após raio cair em campo na Jamaica

Quatro jogadores de futebol precisaram ser hospitalizados após serem atingidos por um raio durante uma partida universitária na Jamaica. O incidente aconteceu na segunda-feira, 16, durante o duelo entre Wolmer's Boys 'School e o Jamaica College, no Stadium East (assista a vídeo abaixo).

A partida acontecia sob uma tempestade quando, por volta dos 39 minutos da segunda etapa, um raio atingiu dois atletas de cada equipe. O árbitro precisou encerrar a partida depois do incidente.

Várias imagens foram publicadas nas redes sociais e mostram o momento do clarão no céu e dois jogadores já caindo no gramado.

Veja o momento em que o raio atinge os atletas:

Video has emerged of the moment players collapsed on the field after the lightening strike. pic.twitter.com/qbL7txxj4s