Jogadores e técnico interino lamentam apagão do Bahia contra o Coritiba

Os jogadores do Bahia lamentaram bastante o empate do último domingo, 22, contra o Coritiba em Pituaçu. Caso vencesse, o que acontecia até os 20 do segundo tempo, o Bahia escaparia da zona da degola, jogando o Coritiba no abismo.

“Não sabemos explicar o que aconteceu. A equipe vinha bem, com chance de ampliar, mas teve esse apagão. Agora é falar pouco e jogar o máximo que sabemos”, disse Hélder.

O meia Mancini, que marcou de cabeça seu primeiro gol com a camisa tricolor, e depois foi substituído por Diones, era a própria imagem da desolação. Enquanto o jogo transcorria, já com a igualdade no placar, assistia desamparado os erros da equipe escorado na placa de publicidade atrás do gol de Marcelo Lomba.

“É uma partida que não poderíamos ter empatado. Tínhamos esse compromisso, mas infelizmente não ocorreu do jeito que queríamos. São coisas do futebol”, lamentou.

O interino Eduardo Barroca fez coro aos jogadores, mas sem deixar transparecer o pessimismo: “Tivemos todas as condições de vencer. Infelizmente não foi isso que aconteceu, mas podem acreditar que vamos sair dessa situação. E o mais rápido possível”.

Sobre a chegada de Caio Júnior, Barroca falou como poderá ajudar a nova comissão técnica. “Vamos mostrar vídeos, números e outras estatísticas. Qualquer coisa que possa ajudar é válido. O grupo precisa ganhar mais equilíbrio, pois qualidade nós temos”, enfatizou.

