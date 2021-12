Jogadores do Ipitanga protestam contra salários atrasados

Cerca de 20 jogadores do Esporte Clube Ipitanga da Bahia e seus familiares realizam um protesto desde as 9h desta terça-feira, 9, em frente à Prefeitura de Lauro de Freitas.

Eles reivindicam o pagamento dos salários, que estão atrasados há três meses. De acordo com um dos jogadores, que não quer se identificar, a prefeitura deveria ter realizado o pagamento desde o dia 10 de junho, mas até o momento os jogadores estão sem receber.

O mesmo jogador denuncia o descaso com quatro atletas, que são de outros estados e não possuem família em Lauro de Freitas. Eles moram em uma casa em Itinga e estão vivendo com a ajuda dos vizinhos para comprar comida.

Em entrevista ao Portal A TARDE, o presidente do clube, Renato Braz Filho, confirmou os atrasos e disse que o clube vai realizar os pagamentos. "Nós estamos aguardando o patrocinador efetuar o pagamento para fazermos o repasse. Os jogadores sabem disto", afirma.

O presidente contesta a informação dos atletas, de que o pagamento deve ser realizado pela Prefeitura de Lauro de Freitas. Mesmo com os salários atrasados, os jogadores disputaram a segunda divisão do Campeonato Baiano, em que terminaram em quarto lugar.

Através de sua assessoria, a prefeitura de Lauro de Freitas informou que é apenas gestora do estádio municipal onde o Ipitanga manda as suas partidas. Em nota, a prefeitura fez questão de ressaltar que a relação limita-se somente à liberação do estádio para tais jogos:

"A Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas informa que não tem responsabilidade sobre o pagamento de salário do referido clube ou sobre quaisquer entidade similar. A informação dada pelo jogador não reflete a verdade e a publicação da informação causou estranheza uma vez que o o próprio presidente do clube diz na matéria que o pagamento deveria ser feito pelo patrocinador do clube e admite que não há nenhum tipo de responsabilidade da prefeitura".

