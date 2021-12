Os jogadores do time principal do Barcelona foram presenteados, nesta quinta-feira, 27, com os novos modelos de carros oferecidos por um dos patrocinadores do time, a da montadora Audi. Da Redação Jogadores do Barça ganham carros de montadora; Neymar escolhe o mais caro

O brasileiro Neymar escolheu o modelo mais caro disponível, o Audi RS7 Sportback performance 4.0 TFSI (605 CV), que custa R$ 515 mil. Os companheiros de Neymar no ataque 'MSN', o argentino Lionel Messi e o Uruguaio Luís Suárez, escolheram o modelo Audi Q7, que custa R$ 400 mil.

Veja os carros escolhidos pelo elenco:

Lionel Messi - Audi Q7 3.0 TDI (272 CV) Denis Suárez - Audi Q7 3.0 TDI (272 CV) Aleix Vidal - Audi Q7 3.0 TDI (272 CV) Luis Suárez - Audi Q7 3.0 TDI (272 CV) Gerard Piqué - Audi Q7 3.0 TDI (272 CV) Ivan Rakitic - Audi Q7 3.0 TDI (272 CV) Javier Mascherano - Audi A7 Sportback 3.0 TDI (272 CV) Jeremy Mathieu - Audi A7 Sportback 3.0 TDI (272 CV) Jordi Alba - Audi Q7 3.0 TDI (272 CV) Jordi Masip - Audi Q7 3.0 TDI (272 CV) Luis Enrique - Audi RS Q3 performance (367 CV) Cillessen - Audi Q7 3.0 TDI (272 CV) Paco Alcácer - Audi RS Q3 performance (367 CV) Umtiti - Audi Q7 3.0 TDI (272 CV) Neymar - Audi RS7 Sportback performance 4.0 TFSI (605 CV) Rafinha - Audi Q7 3.0 TDI (272 CV) Sergi Roberto - Audi Q7 3.0 TDI (272 CV) Sergio Busquets - Audi Q7 3.0 TDI (272 CV) Ter Stegen - Audi A7 Sportback 3.0 TDI (272 CV) André Gomes - Audi Q7 3.0 TDI (272 CV) Digne - Audi RS Q3 performance 2.5 TFSI (367) Arda Turán - Audi Q7 3.0 TDI (272 CV) Andrés Iniesta - Audi Q7 3.0 TDI (272 CV)

