Jogadores da seleção aproveitam folga para fazer turismo em Natal

O técnico Tite liberou e os jogadores da seleção brasileira aproveitaram a folga nesta sexta-feira, 7, em Natal, no dia seguinte à vitória por 5 a 0 sobre a Bolívia, na Arena das Dunas, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. A equipe ganhou descanso - só volta aos treinos na tarde de sábado - e aproveitou para visitar o litoral potiguar e passear pela cidade antes de se reapresentar à concentração.

O próprio treinador também deixou o hotel logo cedo para aproveitar o dia. Suspenso do jogo seguinte, com a Venezuela, o atacante Neymar foi liberado pela CBF e já deixou a cidade. Alguns membros do estafe da seleção permaneceram no hotel para aproveitar a piscina e a praia praticamente privativa, enquanto a maioria dos jogadores saiu logo cedo para retornar somente à noite.

Um grupo de jogadores viajou cerca de 55 km para passar o dia em Maracajaú, praia famosa pela piscinas naturais e mergulho. Alguns continuaram na cidade, como Lucas Lima, Oscar e Alex Muralha, que retornaram ao hotel juntos, de táxi, por volta das 16h. Muralha, aliás, tem sido um dos mais procurados pelos torcedores. O goleiro do Flamengo, vice-líder do Brasileiro, desfruta o prestígio de estar na primeira convocação da carreira.

O próximo treino da seleção brasileira será no sábado, a partir das 17h, na Arena das Dunas. O técnico Tite deve começar a montar a formação que na terça-feira vai enfrentar a Venezuela, com a expectativa de saber quem será o substituto de Neymar. A tendência é Willian ganhar chance, em substituição que já foi executada na quinta-feira, durante o segundo tempo do jogo com a Bolívia.

