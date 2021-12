Jogadores da dupla Ba-Vi são convocados para Seleção sub-20

Os atletas vão disputar três amistosos no Espírito Santo, além do 41º Festival Internacional de Futebol, entre os dias 26 de maio e 9 de junho, na França, e o Valais Youth Cup, de 10 a 17 de junho, na Suíça. Com isso, a dupla não poderá jogar a final do Baianão, no domingo, 19, no Barradão.

Talisca vinha sendo titular do Bahia na competição, já Willie, que se recuperou de uma cirurgia no coração, estava sendo utilizado pelo sub-20 do rubro-negro baiano, atual tricampeão da categoria.

Outro jogador convocado revelado no futebol baiano é o volante Filipe, do Rio Ave, de Portugal. Filipe, um dos destaques do seu time durante a disputa do campeonato português, foi vendido para o empresário português Jorge Mendes, que agencia as carreiras de Cristiano Ronaldo e José Mourinho. A transação alcançou a cifra de 2,2 milhões de euros (R$ 5,72 mi).

O Bahia ficou com 50% da venda (R$ 2,85 mi) e o empresário Marcos Vinicius, que trouxe o jogador do Cruzeiro para o Fazendão, levou 30% (R$ 1,71 mi). Os outros 20% coube à Calcio, que abocanhou R$ 1,14 milhão.



