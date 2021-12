Jogadores da dupla Ba-Vi já poderiam ir para outros clubes

No futebol, enquanto o time joga, o trabalho nos bastidores precisa estar à toda. Afinal, se algum jogador brilha em campo, outro clube pode se interessar em levá-lo - ainda mais se o contrato estiver perto do fim.

Principal ídolo da torcida rubro-negra, Escudero tem resgatado nos últimos jogos o status de referência do Vitória. Mas o tempo para manter o argentino no Leão está ficando a cada dia menor: seu contrato vai só até o final do ano.

A situação começa a preocupar a torcida, já que o jogador poderia assinar um pré-contrato com qualquer outro clube a partir de 6 de agosto, quando fica a seis meses do final do seu atual vínculo.

Segundo a diretoria do Vitória, ainda não é tempo de tratar do assunto. "Temos o interesse e sabemos que Escudero também, mas não é hora", disse o vice-presidente Manoel Matos. "Não é só ele, temos vários jogadores com contrato até o final do ano. Por que iríamos priorizá-lo? Se renovar com ele, como vão se sentir os outros?", reflete. Fernando Miguel é outro com vínculo até o final do ano.

Matos afirma que tem a situação sob controle. "Da primeira vez que Escudero veio, em 2013, também tinha contrato até o final do ano. Então, por que falar disso agora?", questiona. O dirigente assume, assim, o risco de que outro clube possa negociar com o argentino. "Já conversei de maneira informal com ele, e ele mesmo disse que não quer falar sobre isso, que só pensa em ser campeão".

Segundo o agente do jogador, José Luis Galante, outros times já se mostraram interessados em assinar pré-contrato. Todos, porém, foram rejeitados a pedido do próprio meia: "Ele não quer se distrair com nenhuma proposta".

Galante diz ter acionado o Vitória na Justiça cobrando um valor pago por ele no início do ano passado ao Boca Juniors para que liberasse Escudero a assinar com o Leão. O clube, que deveria ressarcir o empresário em parcelas, assume não ter pago tudo.

Segundo Galante, a dívida não atrapalharia a renovação. "O clube vai pagar quando puder. A ação é para viabilizar isso. O importante é que essa é uma diretoria honesta e que o jogador quer ficar no Vitória. Então estamos dispostos", diz.

Tricolor

A incerteza também atinge o Bahia. O volante Yuri, que assumiu a vaga de titular nos últimos jogos, tem contrato até o final do ano. Segundo o diretor de futebol, Alexandre Faria, a renovação está próxima: "Temos uma reunião na semana que vem. A conversa está bastante adiantada".

Outros titulares, como Douglas Pires e Pittoni, também têm vínculo perto do fim. Faria diz que tem a negociação com eles sob controle: "Você segura um jogador com credibilidade, compromisso, e é isso que estamos mostrando a eles. Se eles comprarem a ideia, vão ficar".

