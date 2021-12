Jogadoras do São Francisco acusam comissão técnica de agressão verbal

O São Francisco entra em campo às 15h desta quina-feira, 11, no Junqueira Ayres, num confronto direto com o Sport pela permanência na elite do Brasileirão Feminino. Atualmente na sexta colocação do Grupo 1, com apenas duas vitórias e um empate em dez jogos, o time baiano poderia respirar aliviado com um triunfo sobre as meninas do Recife e sonhar com a classificação para a segunda fase do torneio.

Mas, se a situação no campeonato já não é boa, a coisa se complica ainda mais no extracampo. De acordo com jogadoras que preferiram não se identificar, há confrontos e discussões nos treinos com integrantes da comissão técnica.

“Sofremos várias agressões verbais. Várias, todos os dias, entre pequenas e grandes. Não tem um treino que não tenha briga da comissão com a gente, e não entendemos o porquê. O maior problema é a falta de respeito com as jogadoras, desde as mais velhas até as mais novas”, disse uma veterana do time.

As brigas teriam feito três atletas desistirem de ficar no clube. Outra jogadora estaria ameaçando deixar o time.

De acordo com uma outra atleta, que chegou neste ano, outro problema é a falta de continuidade nas escalações, que mudam a cada jogo. “Já aconteceu mais de uma vez da gente treinar de uma forma e chegar no jogo e ser tudo diferente. Nunca vi isso em time nenhum que joguei”, disse.

O mal-estar entre atletas e diretoria teria motivado a equipe a enviar uma carta como um “pedido de socorro” ao secretário de Esporte e Lazer da cidade, Aloísio Oliveira Souza. No texto, as atletas relatam os problemas enfrentados com a comissão e a dificuldade de diálogo com a diretoria do time. A reportagem entrou em contato para saber se o secretário recebeu essa carta, enviada há 15 dias, mas não conseguiu encontrá-lo.

Histórico

Segundo as jogadoras, o problema começou quando as mudanças foram anunciadas, 12 dias antes do Brasileirão. Na época, o então treinador Mário Augusto Filgueiras, no cargo há 16 anos, assumiu a comissão técnica da equipe. Quem passou a treinar as meninas foi Ivo de Deus, com André Beijoca como assistente.

Cinco jogos depois, com um empate e quatro derrotas, nova mudança: Ivo deixou o cargo e André Beijoca assumiu a equipe. O São Francisco venceu duas partidas, mas não conseguiu emplacou uma boa sequência de resultados.

Para a diretoria do time, o problema vai além do extracampo. “Perdemos várias atletas no final do ano passado. Também tivemos que nos adaptar: foram criados departamentos específicos. Antes, tínhamos apenas um treinador que fazia de tudo”, explicou o vice-presidente Carlos Alberto Bispo da Cruz.

O dirigente disse que sabia do mal-estar entre atletas e comissão técnica. “Estão acontecendo coisas que não eram para acontecer, mas coisas que acontecem em qualquer equipe de futebol feminino. Vamos tomar medidas que não vão agradar a todas elas, mas estamos resolvendo a situação”, garantiu Carlos Alberto.

Ele disse que a direção não tem ciência de jogadoras terem desistido da equipe, mas estuda trazer profissionais com experiência no futebol feminino para a comissão técnica.

O dirigente aponta a média de idade da equipe como motivo para a má temporada. “Estamos jogando contra equipes que têm a maioria das atletas com 22, 23 anos. Nenhuma acima de 30. Nós temos atletas com mais de 40”, disse.

De acordo com as jogadoras, isso é desculpa. “Basta ver que uma das maiores atletas do futebol feminino do Brasil é Formiga, que tem 39 anos. Até ano passado éramos boas. Por que agora ficamos velhas?”, disparou uma jogadora.

Procurado, Mario Augusto disse estar muito triste com o que está acontecendo com o clube e preferiu não dar entrevista. Em seus 16 anos, o São Francisco é 15 vezes campeão baiano, vencedor da Taça Brasil e já foi o 1º colocado no ranking da CBF. Antes do Brasileirão, era o 3º colocado.

adblock ativo