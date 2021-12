Jogadoras de futebol feminino ameaçam deixar o São Francisco

Com um desabafo no Facebook, atletas do time baiano São Francisco fizeram duras críticas à diretoria da equipe e reclamaram de maus tratos, incluindo agressões verbais e humilhação pública por parte de integrantes da comissão técnica que assumiram a equipe no ano passado.

Algumas atletas, que não quiseram se identificar, disseram que pensavam em deixar o time caso a comissão técnica não fosse trocada. Não há informação precisa de quantas jogadoras sairiam da equipe.

O treinador do time é André Luis Pereira de Aragão, mais conhecido como André Beijoca, que comandou a equipe durante parte do Campeonato Brasileiro, no início deste ano. Ele chegou a deixar o cargo de treinador, mas teria retornado à pedido da diretoria para fazer uma reformulação no São Francisco.

Procurado, o presidente do São Francisco, Donato Conceição, disse que o problema era que as jogadoras “não aceitaram a demissão de Mario Filgueiras”, antigo técnico e coordenador técnico do time, que foi desligado no mês passado. "Tudo que está acontecendo é culpa de Mario. Ele era o responsável pelo time até o ano passado", bradou o dirigente.

O secretário de esportes de São Francisco do Conde, Aloísio Oliveira, reiterou o apoio do município ao time e garantiu que a equipe – que acumula 15 estaduais – segue inscrita no Campeonato Baiano de Futebol Feminino, que começa no próximo dia 17. Ele frisou, ainda, que a Prefeitura de São Francisco não é dona, mas uma colaboradora do time de futebol feminino.

"Vamos continuar dando o transporte, bancando água e alimentação das jogadoras além de fornecer o equipamento esportivo para treinamentos e jogos", garantiu o secretário. "Mas não temos qualquer interferência na forma de administração do time", frisou.

A equipe de reportagem não conseguiu falar com Mario Filgueiras até o fechamento dessa matéria.

adblock ativo