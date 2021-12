Jogadora Marta sai ilesa após capotar carro em Alagoas

A jogadora brasileira Marta sofreu um acidente de carro por volta das 16h30 deste sábado, 6, na rodovia estadual Al-130, no interior do estado de Alagoas. O carro capotou na estrada após a jogadora perder o controle do veículo, caindo fora da pista.

Em entrevista ao site Uol, o sargento Kelvânio de Farias, do Corpo de Bombeiros da cidade de Santana do Ipanema - que participou do resgate - disse que o local do acidente é perigoso e o veículo ficou praticamente destruído após o capotamento.

"O carro capotou e ficou praticamente destruído, a uns 20 ou 30 metros longe da estrada. Ela vinha rápido e perdeu o controle. A estrada ali tem muitas ondulações, além de alguns animais poderem atravessar a qualquer momento", informou o sargento.

No carro, além de Marta, havia mais quatro pessoas, incluindo uma criança de 10 meses. Nenhum dos passageiros teve ferimentos graves, todos saíram sozinhos do carro e foram encaminhados para o hospital da região.

O sargento afirmou que a jogadora não apresentava indícios de embriaguez. Quando foi encaminhada para o hospital, chorava muito, mesmo sem ter se machucado.

"A Marta estava nervosa por causa da criança, mas estava tudo bem com todos. Um rapaz reclamava de uma dor no polegar e a Marta, de uma dor no ombro esquerdo, mas nada sério", declarou o bombeiro.

No hospital, a jogadora já estava mais calma e chegou a tirar foto com os fãs. No início da noite, todos já tinham sido liberados.

