Jogadora do Vitória morre em acidente de moto

A jogadora Carolline Loreenzo, a Tchula, campeã baiana com o Vitória no último domingo, 15, faleceu em um acidente de moto em São Caetano na madrugada desta segunda-feira, 23. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do Leão.

A atleta será sepultada no cemitério Quinta dos Lázaros, na Baixa de Quintas. Por meio de nota, o Rubro-Negro informou que pagará todas as despesas do funeral.

