Jogadora do Vietnã faz dois gols olímpicos em jogo; assista

A seleção feminina do Vietnã aplicou a goleada de 7 a 0 na Malásia, em partida pelo Campeonato do Sudeste Asiático. O resultado, no entanto, não é o que marca a partida. Foram os dois gols olímpicos da jogadora Nguyen Thi Tuyet Dung, um com a perna esquerda e outro com a direita, que chamaram a atenção.

Além dos dois gols olímpicos, a atleta fez ainda mais um golaço. Ao receber a bola na frente da grande área adversária, Nguyen driblou duas jogadoras com a perna direita e chutou com a esquerda no ângulo da goleira da Malásia. Nguyen é considerada atualmente a melhor jogadora de futebol do Vietnã.

Assista:

