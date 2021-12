Jogadora do São Francisco cria campanha para pagar cirurgia

Lesionada desde janeiro do ano passado, quando disputou a Copa Rede Ball com o São Francisco, a jogadora Aila Santana, de 17 anos, resolveu que não esperaria mais uma vaga no SUS para realizar a cirurgia no joelho que a impede de voltar ao gramado.

Com a ajuda das jogadoras e do treinador e coordenador da equipe feminina, Mario Filgueiras, a garota lançou uma ação para arrecadar os R$ 8 mil necessários para o custeio da cirurgia. O pós-operatório, com sessões de fisioterapia e reabilitação, está garantido graças a uma parceria entre o São Francisco e a UCSal.

Aila divide apartamento com outras jogadoras do São Francisco, e conta que é difícil para ela ver as colegas jogando e participando de campeonatos enquanto ela não pode jogar.

"É muito triste ver as meninas treinando, viajando para competir... Com essa lesão, já perdi três campeonatos: o Baiano do ano passado, o Brasileiro deste ano e o Baiano deste ano, que começa antes de eu conseguir me recuperar", explicou.

Aila, que é atacante, foi cotada para jogar na seleção sub-17 no ano passado, antes de se machucar. E a garota, que começou a jogar futebol aos cinco anos na sua cidade natal, Rafael Jambeiro (a 180 km de Salvador), acredita que pode voltar a render quando estiver recuperada.

"Ser jogadora é meu sonho desde criança. Eu queria isso porque quero muito ajudar minha família, financeiramente e em conforto. Acho que é o sonho de todo mundo que quer ser profissional no futebol, além de amar esse esporte".

Dados bancários

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 1053

Conta: 36718.5 (operação 023)

Nome completo: Aila Santana Carneiro

CPF: 082.435.875-94

