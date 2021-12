Jogadora da seleção brasileira é vítima de racismo na Espanha

A atacante da seleção brasileira, Ludmila, denunciou um caso de racismo contra ela nesta terça-feira, 24, através das redes sociais. O caso aconteceu em Madrid, na Espanha, onde ela joga pelo Atlético de Madrid e mora.

A atleta filmou a ação de seguranças que a seguia enquanto andava em um mercado. No vídeo, Ludmila comenta que não é só no Brasil que os casos de racismo acontecem. “É sempre a mesma coisa, sempre que eu entro no mercado tem um segurança para me vigiar. É, gente, não é brincadeira, não. Não é só no Brasil, não. Eu mal piso no mercado e já tem um segurança atrás de mim”.

Em outro trecho a atacante revela que o caso é recorrente com ela. “Eu sempre passei por isso, só que hoje me deu vontade de postar, porque hoje passou dos limites. Só esqueceu de pedir minha bolsa para ver se tinha algo porque disfarçar não soube”, disse.

