Jogador tatua na barriga "homenagem" a times que defendeu

É comum ver torcedores que fazem tatuagens em homenagem aos seus times do coração, mas jogadores fazendo o mesmo é mais incomum. Foi o que fez o zagueiro Daniele Portanova. Ele estampou em seu corpo uma homenagem aos clubes que jogou durante sua carreira. A tatuagem com traços infantis traz seis bonequinhos, sendo que cada um está vestido as cores de um time.

O italiano atualmente joga pelo Genoa, que está na primeira divisão italiana, mas ele já defendeu o Fermana, Messina, Napoli, Siena e Bologna nos mais de 17 anos de carreira.

A tatuagem na barriga de Portanova foi divulgada em sua conta no Instagram.

adblock ativo