Jogador tasca "selinho" em adversário e leva cartão

Jogadas ríspidas são normais em qualquer partida de futebol. Às vezes, após um lance do tipo, há encaradas e discussões por parte dos jogadores.

No entanto, não foi bem o que aconteceu em uma partida da quinta divisão inglesa. Após uma disputa de bola, Lee Mansell, do Bristol Rovers, agiu de forma inusitada ao tascar um "selinho" em JJ O'Donnell, do Gateshead.

Por conta do "beijinho", Mansell acabou levando um cartão amarelo. No Twitter, o jogador justificou a sua ação com humor.

"Ou a gente batia cabeça e ele caía no chão ou eu fazia uma coisa besta. Fiz isso para 'desarmar' a situação. É a primeira vez que levei cartão por beijar alguém. Entrei no carro, fui para casa e vi que o Twitter estava pegando fogo, e minha esposa disse: 'No que diabos você estava pensando?' Mas demos risada e fizemos piada disso depois. É mais uma coisa para adicionar à lista de coisas ousadas que fiz no campo", escreveu Mansell.

