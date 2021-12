Jogador sofre grave torção no joelho em jogo da NFL; veja!

O defensor Navorro Bowman, atleta do San Francisco 49ers, sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo durante a partida que valia vaga na final da National Football League (NFL), a maior liga de futebol americano do mundo, disputada no último final de semana.

Bowman conseguiu recuperar a bola em uma jogada quando o receptor do Seattle Seahawks, Jermanie Kearse, caiu sobre sua perna. Ele caiu se contorcendo de dor e partida teve que ser interrompida, assustando companheiros, adversários e jornalistas que acompanhavam a partida.

O acidente causou o rompimento do ligamento do joelho de Bowman, que pode perder a próxima temporada. O tempo de recuperação desse tipo de lesão varia entre quatro e 12 meses.

Ele fechou a temporada como um dos destaques da Liga e era favorito ao título de melhor defensor do campeonato. O jogo terminou 23 a 17 para o Seattle Seahawks, que vai encarar o Denver Broncos na final, marcada para o dia 2 de fevereiro.

