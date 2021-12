Jogador salva adversário que desmaiou em campo

O jogador Jaba Kankava, do Dnipro, reagiu rápido que salvou o adversário Oleg Gusev, do Dínamo de Kiev, durante o Campeonato Ucraniano, neste domingo, 30. O zagueiro Oleg Gusev caiu desmaiado no campo depois de receber uma joalhada na cabeça durante uma disputa de bola com o goleiro Denys Boyko.

Ao perceber o colega caído com o rosto virado para a grama, Kankava imediatamente desvirou o jogador e liberando a respiração dele. Kankava ainda afastou as mandíbulas do adversário, impedindo que a língua obstruísse a entrada de ar. Durante a manobra, ele chegou a ser mordido na mão.

Após os primeiros socorros, a equipe médica chegou e Oleg Gusev recuperou a consciência ainda no campo. Ele foi retirado na maca e saiu do estádio em uma ambulância.

A partida terminou com vitória do Dnipro por 2 a 0.



Confira como foi o socorro:

Da Redação

