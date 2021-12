Jogador reage a assalto e é morto na porta de casa

O zagueiro Rodrigo Espíndola, do Nueva Chicago, da Argentina, morreu na madrugada desta sexta-feira, em Monte Grande, cidade próxima a Buenos Aires.

O jogador de 26 anos foi baleado no peito quando entrava com o carro na garagem da própria casa. Espíndola estava com a mulher e o filho no momento em que foi abordado por dois criminosos.

Ele tentou impedir a invasão dos indivíduos na residência, quando levou o tiro.

Espíndola foi levado para o Hospital Santamarina de Buenos Aires, mas o atleta faleceu minutos após dar entrada no hospital.

Atualmente, o time de Espíndola, o Nueva Chicago, disputa a segunda divisão do futebol argentino. O atacante do São Paulo, o argentino Jonathan Calleri, lamentou a morte do compatriota

O meia Montillo, ex-Santos e Cruzeiro, também expressou sua indignação nas redes sociais.

Qué injusta es la vida .. Qué tristeza . Muchas fuerzas a la familia de Rodrigo Espindola en este momento . — Jonathan Calleri (@Jocalleri) 13 de maio de 2016

Mi más sentido pésame a la familia de Rodrigo Espindola.

Hasta cuando vamos a seguir así? De a poco nos están matando a todos. — Walter Montillo (@Montil10) 13 de maio de 2016

