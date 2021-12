Jogador perde testículo após um 'carrinho' na Bósnia; veja vídeo

O jogador bósnio Marin Galic, 22 anos, do time Zrinjski Mostar, perdeu um dos testículos depois de receber uma forte entrada durante uma disputa de bola no jogo contra o Sloga. O atleta sofreu um "carrinho" do jogador adversário e, na tentativa de desarmá-lo, o chute atingiu o rapaz.

Após o acidente, o atleta foi levado para um hospital e precisou passar por cirurgia. Apesar da operação, o estado de saúde de Galic é estável.

